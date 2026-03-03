Долги и «Люгер»: что случилось с бизнесменом 90-х Джабраиловым в люксе

В элитном жилом комплексе Vesper Tverskaya на Тверской улице, произошла трагедия, всколыхнувшая светские и политические круги. Вечером 1 марта там было найдено тело известного бизнесмена, мецената и бывшего члена Совета Федерации Умара Джабраилова. Ему было 67 лет.
Несмотря на оперативную госпитализацию, врачи оказались бессильны. Рядом с телом был обнаружен пистолет «Люгер» калибра 9 мм. По предварительной информации, основной версией случившегося является суицид. Как стало известно, первоначально Джабраилова доставили в больницу как неизвестного, и лишь прибывшие на место охранники опознали его.
«Мужчина московской мечты»: воспоминания Ксении Собчак.
Известие о смерти Джабраилова вызвало широкий резонанс. Одной из первых, кто поделился личными воспоминаниями, стала журналистка Ксения Собчак. Их связывали не только светские отношения, но и давняя дружба.
«Когда я приехала в Москву, Умар в кепке “Миллионер” в самом модном тогда Ресторане “Сан-Мишель” являл для меня всю московскую жизнь — здесь, сейчас и сразу, — написала Собчак. — Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный — в общем, мужчина московской мечты».
Она вспоминает времена, когда Джабраилов открывал для нее мир роскоши и высокой моды: первый частный самолет, знакомства с мировыми знаменитостями, бутики авангардных дизайнеров. «Это было фантастическое время, фантастическая влюбленность», — признается журналистка.
По словам Собчак, даже в самые тяжелые моменты, когда у бизнесмена начались проблемы с запрещенными веществами, он обратился за помощью именно к ней, чтобы дать публичное обещание. «Не знаю, сдержал он его или нет, но желаю, чтобы он покоился с миром. Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым», — резюмировала она.
«Разочарование в людях»: адвокат о психологическом состоянии.
Близкие к Джабраилову люди отмечают, что в последнее время он находился в подавленном состоянии. Адвокат Александр Карабанов, который ранее представлял интересы экс-сенатора в судах и поддерживал с ним приятельские отношения, рассказал о деталях их последних разговоров.
«Я с ним периодически общался, у нас были достаточно устойчивые приятельские и деловые отношения. У меня сложилось впечатление, что в последнее время он находился в депрессии. У него было огромное разочарование в людях», — поделился с aif.ru Карабанов.
По мнению защитника, Джабраилов тяжело переживал потерю былого влияния и статуса. Человек, привыкший к жизни на широкую ногу, оказался не готов к изменившейся реальности. «Эта реальность, в которой он находился в последнее время, его не устраивала. Видимо, произошел некий накопительный эффект и, к сожалению, он принял не самое рациональное решение», — добавил адвокат.
Финансовый крах: долги и арест счетов.
Картина последних месяцев жизни бизнесмена была бы неполной без анализа его финансового положения. Как выяснил aif.ru, неприятности преследовали Джабраилова давно, а в последние дни ситуация стала критической.
Еще летом 2025 года его счета были заблокированы из-за непредставления налоговой отчетности. Однако настоящий удар был нанесен 20 февраля 2026 года, когда счета Джабраилова заморозили сразу в нескольких банках. Причиной стало решение налогового органа о взыскании задолженности. По данным aif.ru, сумма долга перед Федеральной налоговой службой составила чуть более 40 тысяч рублей.
Однако, по сведениям из других источников, общий объем задолженности бизнесмена мог достигать астрономической суммы в полтора миллиарда рублей, что привело к полной заморозке всех его активов.
Адвокат Карабанов подтвердил, что, несмотря на активы и множество деловых проектов, свободных денег у Умара практически не осталось. «У Умара было много должников, которые были должны ему денег. У него были разные проекты, но, безусловно, такого объема денежных средств, к которому он привык, чтобы свободно на них жить, у него не было», — констатировал он, отметив, что финансовое состояние не могло не оказывать негативного влияния на психику.
Путь наверх.
Умар Алиевич Джабраилов прошел долгий путь от студента пушно-мехового техникума до кандидата политических наук и члена Совета Федерации. Выходец из Чечни, он с отличием окончил МГИМО, создал империю «Группа Плаза», управлявшую «Охотным рядом» и «Смоленским пассажем», участвовал в президентских выборах 2000 года и представлял Чеченскую Республику в верхней палате парламента.
Однако последние девять лет его жизни были омрачены чередой скандалов. В 2017 году он устроил стрельбу в отеле Four Seasons, за что был оштрафован и исключен из «Единой России». В 2020-м он уже пытался свести счеты с жизнью в гостинице в Измайлово, но тогда врачам НИИ Склифосовского удалось его спасти. После этого он проходил лечение в психиатрической клинике.
В этот раз спасти мужчину московской мечты не удалось. В элитных апартаментах на Тверской была поставлена точка в жизни человека, который для многих олицетворял собой целую эпоху — время дерзких надежд, большой роскоши и громких имен.