Долги и «Люгер»: что случилось с бизнесменом 90-х Джабраиловым в люксе

Адвокат Карабанов подтвердил, что, несмотря на активы и множество деловых проектов, свободных денег у Умара практически не осталось. «У Умара было много должников, которые были должны ему денег. У него были разные проекты, но, безусловно, такого объема денежных средств, к которому он привык, чтобы свободно на них жить, у него не было», — констатировал он, отметив, что финансовое состояние не могло не оказывать негативного влияния на психику.