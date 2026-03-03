Москва
В Тайшете электромонтер погиб во время ремонта на ЖД-предприятии

Компенсацию морального вреда брату погибшего присудили по иску транспортного прокурора.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 3 марта. В Тайшете суд по требованию транспортного прокурора признал смертельный несчастный случай на железнодорожном предприятии производственным и взыскал с работодателя компенсацию морального вреда в пользу брата погибшего. Поводом для судебного разбирательства стало обращение родственника работника в Тайшетскую транспортную прокуратуру, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Проверка установила, что в мае 2025 года электромонтер во время ремонтных работ был затянут в движущиеся механизмы барабана крана. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По итогам проверки надзорное ведомство направило иск в суд о признании несчастного случая связанным с производством и о взыскании компенсации морального вреда с работодателя. Тайшетский городской суд Иркутской области удовлетворил заявленные требования. В пользу заявителя выплачено 80 тысяч рублей.

Напомним, на участке Восточно-Сибирской железной дороги перегона Зыскан — Чуна произошло трагическое происшествие. Девушка была смертельно ранена грузовым поездом. По факту произошедшего следователи проводят проверку.