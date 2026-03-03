В Тайшете электромонтер погиб во время ремонта на ЖД-предприятии

По итогам проверки надзорное ведомство направило иск в суд о признании несчастного случая связанным с производством и о взыскании компенсации морального вреда с работодателя. Тайшетский городской суд Иркутской области удовлетворил заявленные требования. В пользу заявителя выплачено 80 тысяч рублей.