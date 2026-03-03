Москва
В Самаре найден пропавший после учебы школьник

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

САМАРА, 3 марта. /ТАСС/. Мальчик 2012 года рождения, который пропал накануне в Самаре после ухода из образовательного учреждения, найден. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по Самарской области.

«Полицейские разыскали пропавшего в Самаре школьника. Сотрудники органов внутренних дел установили, что в отношении подростка противоправных действий не совершалось. В настоящее время он передан законным представителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

В поисках помогали жители Самары, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и другие. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.