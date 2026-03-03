В Самаре найден пропавший после учебы школьник

«Полицейские разыскали пропавшего в Самаре школьника. Сотрудники органов внутренних дел установили, что в отношении подростка противоправных действий не совершалось. В настоящее время он передан законным представителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.