Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сжал зубами мизинец: в Приморье осудили дебошира, укусившего полицейского при задержании

Житель Приморья укусил полицейского и получил условный срок.

Источник: Комсомольская правда

Спасский районный суд вынес приговор местному жителю за применение насилия к представителю власти. Нетрезвый мужчина травмировал полицейского, который находился при исполнении служебных обязанностей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

События разворачивались в квартире подсудимого. Хозяин жилья был пьян, но осознавал, что перед ним находится сотрудник полиции. В какой-то момент он схватил представителя власти за левую руку и сильно укусил его за мизинец.

Экспертиза показала, что здоровье сотрудника серьезно не пострадало, однако действия нападавшего попали под статью Уголовного кодекса.

«На заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся. Дело рассматривали в особом порядке», — рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Судья учел все обстоятельства и вынес вердикт. Мужчине назначили три года лишения свободы условно. Испытательный срок составит столько же.