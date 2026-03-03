Сжал зубами мизинец: в Приморье осудили дебошира, укусившего полицейского при задержании

Спасский районный суд вынес приговор местному жителю за применение насилия к представителю власти. Нетрезвый мужчина травмировал полицейского, который находился при исполнении служебных обязанностей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
События разворачивались в квартире подсудимого. Хозяин жилья был пьян, но осознавал, что перед ним находится сотрудник полиции. В какой-то момент он схватил представителя власти за левую руку и сильно укусил его за мизинец.
Экспертиза показала, что здоровье сотрудника серьезно не пострадало, однако действия нападавшего попали под статью Уголовного кодекса.
«На заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся. Дело рассматривали в особом порядке», — рассказали в пресс-службе судов Приморского края.
Судья учел все обстоятельства и вынес вердикт. Мужчине назначили три года лишения свободы условно. Испытательный срок составит столько же.