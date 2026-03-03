В Челябинске мужчину заключили под стражу за убийство 20-летней давности

Челябинский областной суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве девушки в 2006 году. Как сообщает прокуратура Челябинской области, ранее постановлением Металлургического районного суда Челябинска 37-летнему жителю Челябинска, обвиняемому по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 апреля, но его обжаловали.
«По версии следствия, в мае 2006 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки Миасс, совместно со знакомым нанесли потерпевшей множественные удары ногами в область головы и сбросили тело в воду. Смерть девушки наступила в результате утопления в воде», — говорится в сообщении.
Сторона защиты обжаловала судебное решение, настаивая, что следствием не представлено достоверных доказательств причастности обвиняемого к совершению преступления. Задержанный вину не признал в полном объеме, заявляя, что его оговорили. Они расчитывали на домашний арест или подписку о невыезде. Однако суд решил заключить его под стражу, отклонив доводы апелляции.