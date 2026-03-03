В Новосибирской области рассмотрят дело о гибели водителя в массовом ДТП

В Барабинский районный суд Новосибирской области поступило уголовное дело в отношении 46-летнего Марата Хабибуллина из Удмуртии. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».
По данным следствия, 23 сентября 2025 года Хабибуллин за рулём грузовика Volvo с полуприцепом ехал по трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска со скоростью 78,5 км/ч — при разрешённых 60 км/ч.
Не сумев вовремя среагировать на стоявшую у светофора колонну машин, он врезался в «Газель». От удара та протаранила стоявший впереди грузовик MAN, который, в свою очередь, столкнулся с Scania.
Водитель «Газели» получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
