Врезалась в скорую с пациентом: жительница Приморья ответит в суде за гибель пожилого человека

В Приморье состоится суд над автомобилисткой, чья ошибка на дороге привела к трагедии. Жительнице Находки предстоит ответить за столкновение со спецтранспортом, в котором погиб человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
В январе 2025 года на перекрестке улиц Пограничной и Козина женщина за рулем Subaru Impreza нарушила правила дорожного движения и врезалась в карету скорой помощи. В этот момент медики экстренно везли в стационар 77-летнего пациента.
Удар оказался роковым для пожилого мужчины. Пенсионер получил тяжелые травмы и позже скончался.
«Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение. На машину и банковские счета обвиняемой наложен арест», — рассказали в прокуратуре Приморского края.
Материалы дела уже передали в Находкинский городской суд. Водителю иномарки грозит реальный срок за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности.