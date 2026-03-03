Москва
Врезалась в скорую с пациентом: жительница Приморья ответит в суде за гибель пожилого человека

За смертельное ДТП с автомобилем скорой помощи осудят жительницу Приморья.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье состоится суд над автомобилисткой, чья ошибка на дороге привела к трагедии. Жительнице Находки предстоит ответить за столкновение со спецтранспортом, в котором погиб человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

В январе 2025 года на перекрестке улиц Пограничной и Козина женщина за рулем Subaru Impreza нарушила правила дорожного движения и врезалась в карету скорой помощи. В этот момент медики экстренно везли в стационар 77-летнего пациента.

Удар оказался роковым для пожилого мужчины. Пенсионер получил тяжелые травмы и позже скончался.

«Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение. На машину и банковские счета обвиняемой наложен арест», — рассказали в прокуратуре Приморского края.

Материалы дела уже передали в Находкинский городской суд. Водителю иномарки грозит реальный срок за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности.