Известный бодибилдер не смог выйти из комы после выстрела в голову

В Иране умер бодибилдер Давуд Сохараби, получивший тяжелое ранение во время протестов. Об этом сообщает издание Need To Know (NTK).
30-летний спортсмен жил в Тегеране, работал тренером и владел собственным залом. В социальных сетях его называли «Иранским Брэдом Питтом».
7 января он занял второе место на соревнованиях. Спустя несколько часов оказался рядом с протестной акцией и получил огнестрельное ранение. Пуля повредила глаз.
Сохараби доставили в больницу и прооперировали. Сохранить глаз врачи не смогли. После операции он впал в кому и в сознание не пришел. 24 февраля медики констатировали смерть.
У него остались родители, брат и девушка. Похороны прошли 25 февраля, на них пришли ученики и близкие.
