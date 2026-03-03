Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известный бодибилдер не смог выйти из комы после выстрела в голову

В Иране умер бодибилдер Давуд Сохараби, получивший тяжелое ранение во время протестов.

В Иране умер бодибилдер Давуд Сохараби, получивший тяжелое ранение во время протестов. Об этом сообщает издание Need To Know (NTK).

30-летний спортсмен жил в Тегеране, работал тренером и владел собственным залом. В социальных сетях его называли «Иранским Брэдом Питтом».

7 января он занял второе место на соревнованиях. Спустя несколько часов оказался рядом с протестной акцией и получил огнестрельное ранение. Пуля повредила глаз.

Сохараби доставили в больницу и прооперировали. Сохранить глаз врачи не смогли. После операции он впал в кому и в сознание не пришел. 24 февраля медики констатировали смерть.

У него остались родители, брат и девушка. Похороны прошли 25 февраля, на них пришли ученики и близкие.

На фоне обострения ситуации в регионе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит на нападение на американское посольство в Эр-Рияде.

Как сообщало Министерство обороны Саудовской Аравии, дипмиссия США в Эр-Рияде была атакована двумя беспилотниками. На территории посольства произошло возгорание.

Читайте также: Философ предупредил о рисках применения ядерного оружия из-за операции в Иране.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше