В Красноярске полицейские провели обыски в нескольких домах Центрального района

В Красноярске полиция устроила обыски в частных домах Центрального района.

В пресс-службе пояснили, что сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД по краю работали вместе с оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков, а также коллегами из городской полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

«Полицейские провели пять обысков в квартирах и частных домах на территории микрорайона. На причастность к совершению преступлений проверено девять человек. В ходе мероприятий получена оперативно значимая информация для проведения дальнейшей проверки», — говорится в сообщении.