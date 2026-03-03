В матче со «Спартаком» шайба рассекла лоб тренеру омского «Авангарда»

Так, в первом периоде, когда счет в игре еще не был открыт, сильный удар шайбой в лицо получил нападающий «Спартака» Герман Рубцов. Удар был таким сильным, что хоккеист не сразу смог подняться со льда, а, покидая площадку в сопровождении коллег, спотыкался.