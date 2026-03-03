В матче со «Спартаком» шайба рассекла лоб тренеру омского «Авангарда»

Так, в первом периоде, когда счет в игре еще не был открыт, сильный удар шайбой в лицо получил нападающий «Спартака» Герман Рубцов. Удар был таким сильным, что хоккеист не сразу смог подняться со льда, а, покидая площадку в сопровождении коллег, спотыкался.
Однако во время перерыва хоккеист, по всей видимости, нашел в себе силы продолжить игру и вышел на лед во втором периоде.
А под конец второй двадцатиминутки шайба прилетела в лицо уже тренеру омского «Авангарда» Александру Завьялову. Впоследствии один из наставников «ястребов» вернулся на тренерский мостик с видимым рассечением и наложенными швами.
Напомним, «Авангард» выиграл матч со «Спартаком» со счетом 4:1. Единственную шайбу Даниил Гутик забил омичам ближе к концу матча.