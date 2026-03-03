Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В матче со «Спартаком» шайба рассекла лоб тренеру омского «Авангарда»

Динамичный матч омского «Авангарда» со «Спартаком» в Москве в понедельник, 2 марта 2026 года, выдался травматичным. За матч шайба дважды прилетала в лицо — сначала игроку московской команды, затем тренеру омичей.

Так, в первом периоде, когда счет в игре еще не был открыт, сильный удар шайбой в лицо получил нападающий «Спартака» Герман Рубцов. Удар был таким сильным, что хоккеист не сразу смог подняться со льда, а, покидая площадку в сопровождении коллег, спотыкался.

Однако во время перерыва хоккеист, по всей видимости, нашел в себе силы продолжить игру и вышел на лед во втором периоде.

А под конец второй двадцатиминутки шайба прилетела в лицо уже тренеру омского «Авангарда» Александру Завьялову. Впоследствии один из наставников «ястребов» вернулся на тренерский мостик с видимым рассечением и наложенными швами.

Напомним, «Авангард» выиграл матч со «Спартаком» со счетом 4:1. Единственную шайбу Даниил Гутик забил омичам ближе к концу матча.