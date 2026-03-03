Москва
Девочку чудом вырвали из лап агрессивной львицы в китайском зоопарке

В китайской провинции Гуандун 10-летняя девочка едва не пострадала от львицы во время кормления животных. Об этом пишет Shanghai Daily.

По данным издания, ребенка подвели к клетке со львами, чтобы она покормила их через решетку. Когда хищники увидели в ее руках мясо, они резко бросились к прутьям.

Одна из львиц зацепилась когтями за штаны девочки и стала тянуть ее к клетке. Ребенок закричал. На помощь пришел смотритель зоопарка. Он поднял металлический прут и начал отгонять животное.

Через несколько десятков секунд мужчине удалось вытащить девочку. Львица успела ранить ее.

Ребенка доставили в больницу в состоянии шока. Врачи зафиксировали незначительные ссадины, обработали их и сделали прививку от бешенства.

Как уточняет Need To Know, ряд местных СМИ сообщил, что к инциденту может быть причастен сотрудник зоопарка, который разрешил девочке кормить львов, несмотря на возраст. Его отстранили от работы. Родители пострадавшей претензий к зоопарку не заявили.

