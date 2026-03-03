Москва
Дрон атаковал мост короля Фахда между Бахрейном и Саудовской Аравией

Беспилотник атаковал ключевой мост в Персидском заливе, соединяющий Бахрейн и Саудовскую Аравию. В результате инцидента сооружение оказалось под ударом, но подробностей о пострадавших или разрушениях пока нет.

Источник: Life.ru

Как сообщают иранские агентства Mehr и IRNA, целью атаки стал мост короля Фахда, связывающий город Эль-Хубар в Саудовской Аравии с Бахрейном. Сооружение протяжённостью более 25 километров по сути является стратегическим транспортным узлом и носит имя короля Фахда ибн Абдель Азиза Аль Сауда.

Мост представляет собой четырёхполосную магистраль, по которой ежедневно проходят тысячи автомобилей. Официальных комментариев от властей Бахрейна и Саудовской Аравии пока не поступало.

Ранее Life.ru писал, что удар дрона привёл к взрыву и пожару на территории посольства США в Эр-Рияде. Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что удар был нанесён дроном-камикадзе. Людей внутри в момент атаки не было.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

