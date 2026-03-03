Пострадавший от нападения хаски мальчик из Сочи начал дышать сам

«Последняя операция прошла в Москве в конце февраля. Была довольно быстрая — минут 30−40 длилась. Ему старую дыхательную трубку снимали [трахеостому], поставили меньшего диаметра. Все прошло хорошо. Потом два дня понаблюдали, заглушили ее, еще несколько дней проследили, как он дышит без нее. Дышал нормально, ее сняли и через некоторое время отпустили домой. Сейчас сын чувствует себя отлично и дышит сам», — рассказал Королев.