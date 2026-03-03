Пострадавший от нападения хаски мальчик из Сочи начал дышать сам

КРАСНОДАР, 3 марта. /ТАСС/. Ребенок, который получил тяжелые травмы лица во время нападения собак в Сочи, перенес еще три операции по восстановлению верхней губы и дыхательной функции. Все они прошли успешно в московской клинике им. Пирогова, рассказал ТАСС его отец Валентин Королев.
Резонансное нападение двух собак породы хаски произошло в садовом товариществе Сочи 26 февраля 2025 года. Животные напали на девятилетнего ребенка, причинив ему множественные раны лица. С тех пор ребенок перенес множество операций. Собак в результате усыпили, а суд приговорил владельца к ограничению свободы сроком на 1,5 года.
«Последняя операция прошла в Москве в конце февраля. Была довольно быстрая — минут 30−40 длилась. Ему старую дыхательную трубку снимали [трахеостому], поставили меньшего диаметра. Все прошло хорошо. Потом два дня понаблюдали, заглушили ее, еще несколько дней проследили, как он дышит без нее. Дышал нормально, ее сняли и через некоторое время отпустили домой. Сейчас сын чувствует себя отлично и дышит сам», — рассказал Королев.
Кроме того, по словам отца, мальчику с начала года провели еще две пластические операции. И впереди — еще длительное лечение, ряд операций, чтобы полностью восстановить ткани лица, затем — реабилитация.
«В январе нам провели операцию по восстановлению тканей верхней губы. Прошла успешно. Затем в феврале была еще одна операция, связанная с верхней губой — потребовалось доложить лоскут ткани. Впереди еще длительное лечение: коррекция носа, до конца восстановить верхнюю губу необходимо. Еще много операций предстоит», — добавил отец мальчика.
Ранее отец школьника рассказывал ТАСС, что ребенок после трагедии полностью социализировался, занимается спортом и посещает психолога для поддержания стабильного эмоционального состояния.