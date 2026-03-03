Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракета ударила по жилому дому в Дубае во время стрима блогерши

В Дубае удар по жилому дому произошёл в тот самый момент, когда филиппинская блогерша вела прямой эфир. По данным телеграм-канала SHOT, девушка общалась с подписчиками, когда внезапно услышала мощный грохот.

Источник: Life.ru

Блогерша вела эфир в момент удара по дому. Видео © Telegram / SHOT.

Через несколько минут, как утверждается, ракета врезалась в здание. В её квартире раздался взрыв. Трансляция оборвалась. О судьбе девушки на данный момент ничего неизвестно.

Ранее Life.ru писал, что россияне в спешке раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы из Дубая в Москву — стоимость доходила до 90 тысяч рублей. Продажи открыли авиакомпании Flydubai и Emirates, и места разобрали практически мгновенно, в аэропорту выстроились очереди. Первые за три дня рейсы уже прилетели в Москву, Казань и Екатеринбург.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.