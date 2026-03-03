Ракета ударила по жилому дому в Дубае во время стрима блогерши

Ранее Life.ru писал, что россияне в спешке раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы из Дубая в Москву — стоимость доходила до 90 тысяч рублей. Продажи открыли авиакомпании Flydubai и Emirates, и места разобрали практически мгновенно, в аэропорту выстроились очереди. Первые за три дня рейсы уже прилетели в Москву, Казань и Екатеринбург.