В Верхней Пышме завершились поиски десятилетних девочек

В Верхней Пышме нашли школьниц, пропавших после прогулки.

Источник: Комсомольская правда

В Верхней Пышме завершились поиски двух десятилетних девочек, которые пропали 2 марта 2026 года. Школьницы ушли на прогулку, однако на домой так и не вернулись. Вскоре волонтеры развернули их поиски.

Позже в тот же день, около 23:00, стало известно о том, что школьниц нашли живыми. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

— Найдены, живы! Большое спасибо всем за участие в поиске, — передают представители отряда.

Сейчас школьницы уже дома, с ними все хорошо. Более подробной информации об обстоятельствах нахождения девочек нет.

Напомним, что сейчас в Камышлове продолжаются поиски 34-летнего Виктора Печерских. О его местонахождении ничего не известно с 24 февраля.