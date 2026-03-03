Новосибирца задержали по подозрению в убийстве 53-летней знакомой

В Новосибирске задержали мужчину, обвиняемого в убийстве 53-летней знакомой. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По данным следствия, вечером 28 февраля 2026 года в одной из квартир во время застолья между женщиной и 36-летним мужчиной — сыном её сожителя — произошла бытовая ссора. Конфликт перерос в насилие: подозреваемый схватил нож и нанёс потерпевшей множественные удары в жизненно важные органы. Женщина скончалась на месте.
Установлено, что задержанный ранее судим. Ему уже предъявлено обвинение, а следствие в ближайшее время направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения — заключении под стражу.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что сосед расстрелял семью на глазах у ребёнка.