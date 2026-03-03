Москва
Жителя Ангарска осудили за призывы к терроризму в интернете

Ему запретили публиковать любые материалы и комментарии в сети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области вынесли приговор 25-летнему жителю Ангарска. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР региона, его признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности.

— Следствие установило, что мужчина разместил в открытой группе в интернете высказывания, в которых призывал к террористическим действиям против военнослужащих и представителей Росгвардии, — говорится в сообщении ведомства.

Следователи собрали достаточно доказательств. Второй Восточный окружной военный суд приговорил мужчину к шести годам колонии строгого режима. Кроме того, на три года ему запретили публиковать любые материалы и комментарии в интернете.

