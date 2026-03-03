На Камчатке бывшего рыбинспектора приговорили к восьми годам колонии за взятку

Подсудимый вину признал частично. Суд признал гражданина виновным в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и три месяца с отбыванием в колонии строгого режима. Мужчину также обязали выплатить штраф, равный сумме взятки. Кроме того, ему запретили замещать должности на госслужбе, связанные с использованием организационно- распорядительных функций сроком на 5 лет.