В Приморье за сутки ликвидировали три пожара

Три пожара были зафиксированы на территории Приморья 2 марта — два в лесном фонде и один на землях иной категории. Все пожары оперативно ликвидированы, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Возгорание на территории Сергеевского лесничества в Партизанском муниципальном округе обнаружено утром, ликвидировано в 17.00 на площади 76 гектаров. Причиной огня стала человеческая деятельность. Возгорание в Уссурийском лесничестве в Уссурийском городском округе обнаружено в 16.00, потушено в 18.30 на площади шесть гектаров», — говорится в сообщении.
Третий очаг возник вблизи посёлка Емар, всего в двух километрах от населённого пункта, на землях иных категорий. Возгорание угрожало близлежащим лесам, но уже спустя несколько часов было полностью потушено на площади 2 га.
Напомним, с 1 марта 2026 года в ряде районов края официально стартовал пожароопасный сезон. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность, включая значительные штрафы.