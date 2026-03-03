В Приморье за сутки ликвидировали три пожара

«Возгорание на территории Сергеевского лесничества в Партизанском муниципальном округе обнаружено утром, ликвидировано в 17.00 на площади 76 гектаров. Причиной огня стала человеческая деятельность. Возгорание в Уссурийском лесничестве в Уссурийском городском округе обнаружено в 16.00, потушено в 18.30 на площади шесть гектаров», — говорится в сообщении.