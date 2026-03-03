Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночной пожар у метро «Буюк Ипак йули»: огонь вспыхнул в квартире, пострадавших нет

Vaib.uz (новости Узбекистана. 3 марта). Сегодня рано утром в социальных сетях начали распространяться кадры пожара в многоквартирном доме в Ташкенте. Пользователи писали, что горит квартира в доме возле станции метро «Буюк Ипак йули».

Источник: Vaib.Uz

На опубликованных видео было видно, как сильное пламя вырывается наружу, а огонь охватывает часть крыши одного из магазинов, расположенных на первом этаже здания.

Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента на улице Буюк Ипак йули, поступило в 03:26 ночи.

Спасательные экипажи прибыли на место происшествия уже в 03:34. Пожар был полностью ликвидирован в 03:40.

По данным ведомства, в квартире на втором этаже многоэтажного дома на площади 10 квадратных метров сгорели и были повреждены домашние вещи.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.