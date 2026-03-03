Ночной пожар у метро «Буюк Ипак йули»: огонь вспыхнул в квартире, пострадавших нет

На опубликованных видео было видно, как сильное пламя вырывается наружу, а огонь охватывает часть крыши одного из магазинов, расположенных на первом этаже здания.
Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента на улице Буюк Ипак йули, поступило в 03:26 ночи.
Спасательные экипажи прибыли на место происшествия уже в 03:34. Пожар был полностью ликвидирован в 03:40.
По данным ведомства, в квартире на втором этаже многоэтажного дома на площади 10 квадратных метров сгорели и были повреждены домашние вещи.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.