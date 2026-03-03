В Челябинской области продавцы спасли школьницу, которую преследовал неадекват

«В магазин по улице Доменщиков забежала 14-летняя школьница в слезах. Как оказалось, ее преследовал пьяный мужчина, который стал приставать еще на улице Труда. Продавцы не успели закрыть дверь — злоумышленник ворвался следом, девочке пришлось прятаться за прилавком», — говорится в комментарии.