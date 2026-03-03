В Челябинской области продавцы спасли школьницу, которую преследовал неадекват

В Челябинской области продавцы спасли 14-летнюю девочку, которую преследовал пьяный неадекват, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло в Магнитогорске. Ситуацию описывают в частном охранном предприятии «Право роста».
«В магазин по улице Доменщиков забежала 14-летняя школьница в слезах. Как оказалось, ее преследовал пьяный мужчина, который стал приставать еще на улице Труда. Продавцы не успели закрыть дверь — злоумышленник ворвался следом, девочке пришлось прятаться за прилавком», — говорится в комментарии.
Сотрудницы торговой точки нажали тревожную кнопку, но к моменту приезда группы быстрого реагирования мужчина успел уйти.
«Наши специалисты осмотрели четыре ближайших квартала и смогли задержать пьяного неадеквата. Девочка его опознала», — уточнили в ЧОП «Право роста».
Горожанин был передан сотрудникам полиции, отец девочки написал заявление.