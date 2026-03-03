В Омске на пять лет осудили молодых разбойников, пытавших омича ради криптовалюты

По наводке общего знакомого, трое омичей возраста от 21 до 23 лет, придумали и воплотили преступный план. Ранее сообщник, работавший курьеров, рассказал будущим разбойникам о квартире, в которую он доставлял ценную посылку. Нападение на эту квартиру молодые люди совершили в ночное время, 10 апреля 2024 года. Обманным путем попав в намеченную преступным планом квартиру, они стали избивать хозяина, требуя от него деньги и криптовалюту. Мужчину спасла от возможных трагических последствий разбойной акции соседка. Услышав непривычный шум, она не побоялась прийти в квартиру. Это напугало разбойников, которые поспешили ретироваться.