В Омске на пять лет осудили молодых разбойников, пытавших омича ради криптовалюты

По уголовной статье «Разбой» осуждены Ленинским судом трое молодых омичей. За избиение и угрозы ножом жителю Омска, подсудимые получили по 5 лет колонии строгого режима.
По наводке общего знакомого, трое омичей возраста от 21 до 23 лет, придумали и воплотили преступный план. Ранее сообщник, работавший курьеров, рассказал будущим разбойникам о квартире, в которую он доставлял ценную посылку. Нападение на эту квартиру молодые люди совершили в ночное время, 10 апреля 2024 года. Обманным путем попав в намеченную преступным планом квартиру, они стали избивать хозяина, требуя от него деньги и криптовалюту. Мужчину спасла от возможных трагических последствий разбойной акции соседка. Услышав непривычный шум, она не побоялась прийти в квартиру. Это напугало разбойников, которые поспешили ретироваться.
Несмотря на то, что молодые люди вину в совершении преступления не признали, суд Ленинского района назначил указанным лицам наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок от 5 до 5 лет 2 месяцев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Спрятали деньги в постельном белье: омский таксист помог полиции задержать курьера мошенников.