МЧС сообщило о гибели мужчины на пожаре во Владивостоке

Пожар с трагическими последствиями произошёл утром 3 марта на улице Дальней во Владивостоке. На территории автосервиса загорелось бытовое помещение, внутри находился мужчина 1982 года рождения. Он погиб.
Как сообщили в МЧС Приморского края, сообщение о возгорании бытовки поступило сегодня утром. Спустя девять минут на месте уже работали пожарные расчёты.
По данным ведомства, прибывшие огнеборцы обнаружили дым из-под входных дверей бытового помещения. Внутри горели стены и находившиеся там вещи.
В ходе тушения пожара в бытовке было найдено тело мужчины.
По информации МЧС России, огнём повреждена бытовка на площади около 10 квадратных метров. Дознаватели проводят проверку, чтобы установить причину возгорания и все обстоятельства произошедшего.