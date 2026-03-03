Жителя Приангарья приговорили к шести годам колонии за призывы к терроризму

«Приговором Второго Восточного окружного военного суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений, публикаций, комментариев и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет на срок три года», — говорится в сообщении. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).