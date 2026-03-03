При ремонте российского аэропорта выявили ущерб на более чем ₽6 млн

По версии следствия, в 2022 году 9-й ЛДЦ заключил контракты с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на поставку медицинского оборудования на сумму свыше 100 млн рублей. Следствие считает, что стоимость закупок была завышена. Предварительный ущерб оценивается более чем в 57 млн рублей.