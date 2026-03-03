При ремонте российского аэропорта выявили ущерб на более чем ₽6 млн

По материалам Западно-Сибирской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реконструкции аэропортового комплекса «Богашево» в Томске.
Прокурорская проверка установила, что в 2019—2022 годах при исполнении госконтракта стоимость работ была необоснованно увеличена. Повышение объясняли ростом цен на строительные материалы. В результате подрядчику перечислили лишние средства.
Ущерб федеральному бюджету превысил 6 млн рублей. Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество. О фигурантах пока не сообщается.
Параллельно в Москве Хамовнический суд начал рассматривать уголовное дело о коррупции в отношении бывшего начальника 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны РФ Константина Кувшинова.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил генерал-майору меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 августа. Защита просила смягчить меру и назначить более мягкое ограничение сроком на шесть месяцев.
По версии следствия, в 2022 году 9-й ЛДЦ заключил контракты с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на поставку медицинского оборудования на сумму свыше 100 млн рублей. Следствие считает, что стоимость закупок была завышена. Предварительный ущерб оценивается более чем в 57 млн рублей.
Читайте также: Девочку чудом вырвали из лап агрессивной львицы в китайском зоопарке.