Почти 700 тысяч рублей лишилась омичка, пытаясь заработать на виртуальной бирже

Омские полицейские в очередной раз пытаются найти киберпреступников, в очередной раз обманувших омичку с помощью завлекательной рекламы биржевых услуг. Поверившая мошенникам омичка «проиграла» на виртуальной бирже 680 тысяч рублей.
40-летняя жительница Омска, работающая маляром, нашла объявление в интернете, сулившее огромных доход при минимальных усилиях. Нарисованная в воображении красивая жизнь подвигла уставшую от ежедневного запаха красок женщину к действию. Она зарегистрировалась по указанным в рекламе координатам и спустя короткое время получила звонок от «личного брокера». Обаятельный по голосу незнакомец уверил, что риски от вложений будут минимально, а вот прибыль станет невероятной. И омичка, нисколько не сомневаясь, поверила своему собеседнику.
Затем последовали счастливые дни — женщина перечисляла на указанный счет деньги и с восторгом наблюдала на экране компьютера за ростом ее дохода. А когда она попыталась вывести свою «прибыль», любезный «личный брокер» исчез из ее «инвестиционной» жизни, заблокировав ее и в мессенджере, и в телефоне. Правда исчез он не с пустыми руками — после всех «брокерских» операций, финансовое состояние омички уменьшилось на 680 тысяч рублей. Именно такую сумму украл у нее мошенник, представившиеся брокером.
