Почти 700 тысяч рублей лишилась омичка, пытаясь заработать на виртуальной бирже

Затем последовали счастливые дни — женщина перечисляла на указанный счет деньги и с восторгом наблюдала на экране компьютера за ростом ее дохода. А когда она попыталась вывести свою «прибыль», любезный «личный брокер» исчез из ее «инвестиционной» жизни, заблокировав ее и в мессенджере, и в телефоне. Правда исчез он не с пустыми руками — после всех «брокерских» операций, финансовое состояние омички уменьшилось на 680 тысяч рублей. Именно такую сумму украл у нее мошенник, представившиеся брокером.