Пожар произошел в пятиэтажке на улице Карла Либкнехта в Иркутске 3 марта

В Иркутске днем 3 марта 2026 года разгорелся пожар в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Карла Либкнехта. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, пламя продолжают тушить.
— Сильное задымление было обнаружено в подъезде пятиэтажки. По предварительной информации, удалось спасти 10 человек, еще 36 эвакуировать. На месте происшествия работают 24 специалиста МЧС России с применением семи единиц техники, — говорится в сообщении ведомства.
Что стало причиной пожара — пока неизвестно. Это будут выяснять дознаватели, когда полностью удастся потушить огонь. Данные уточняются.
