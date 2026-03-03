Москва
Пожар произошел в пятиэтажке на улице Карла Либкнехта в Иркутске 3 марта

Спасатели эвакуировали 36 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске днем 3 марта 2026 года разгорелся пожар в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Карла Либкнехта. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, пламя продолжают тушить.

— Сильное задымление было обнаружено в подъезде пятиэтажки. По предварительной информации, удалось спасти 10 человек, еще 36 эвакуировать. На месте происшествия работают 24 специалиста МЧС России с применением семи единиц техники, — говорится в сообщении ведомства.

Что стало причиной пожара — пока неизвестно. Это будут выяснять дознаватели, когда полностью удастся потушить огонь. Данные уточняются.

