Лже-повар из Новосибирска пойдет под суд в Хабаровском крае

В Хабаровском крае будут судить 30-летнего жителя Новосибирска за мошенничество. В сентябре 2023 года он нашел на сайте по подбору персонала вакансию шеф-повара в ресторане на базе отдыха в Солнечном районе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мужчина связался с предпринимателем, предоставил ложные сведения о своем кулинарном опыте и договорился о трудоустройстве. Не имея намерений ехать в Хабаровский край, он попросил у бизнесмена деньги на дорогу — 34 тысячи рублей, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Получив перевод, злоумышленник перестал выходить на связь. Уголовное дело о мошенничестве направлено в Солнечный районный суд.