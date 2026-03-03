Москва
Лже-повар из Новосибирска пойдет под суд в Хабаровском крае

Мошенник выманил 34 тысячи на дорогу до Солнечного района.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае будут судить 30-летнего жителя Новосибирска за мошенничество. В сентябре 2023 года он нашел на сайте по подбору персонала вакансию шеф-повара в ресторане на базе отдыха в Солнечном районе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Мужчина связался с предпринимателем, предоставил ложные сведения о своем кулинарном опыте и договорился о трудоустройстве. Не имея намерений ехать в Хабаровский край, он попросил у бизнесмена деньги на дорогу — 34 тысячи рублей, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Получив перевод, злоумышленник перестал выходить на связь. Уголовное дело о мошенничестве направлено в Солнечный районный суд.