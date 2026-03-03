Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске двух пассажиров сняли с рейсов за дебош в самолете

Нарушители могут попасть в «черный список» авиакомпаний — тогда их в будущем просто не пустят на борт.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В иркутском аэропорту привлекли к ответственности двух авиапассажиров за мелкое хулиганство. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

Сначала наряд вызвали к трапу самолета, прилетевшего из Москвы. Там полицейские задержали пьяную 48-летнюю женщину из Усольского района. Во время перелета она материлась, мешала другим пассажирам и экипажу. На нее составили протокол о мелком хулиганстве.

— Второй инцидент произошел при посадке на рейс до Шереметьево. Пассажир из Москвы вел себя неадекватно, ругался матом в адрес экипажа и пассажиров и не реагировал на замечания. Авиакомпания отказалась везти дебошира. На него тоже составили административный протокол, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Каждому нарушителю грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Кроме того, они могут попасть в «черный список» авиакомпаний — тогда их в будущем просто не пустят на борт. Полицейские провели с ними профилактические беседы.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что мать отсудила полмиллиона рублей за издевательства над дочерью в детском саду.