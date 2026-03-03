В Иркутске двух пассажиров сняли с рейсов за дебош в самолете

В иркутском аэропорту привлекли к ответственности двух авиапассажиров за мелкое хулиганство. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
Сначала наряд вызвали к трапу самолета, прилетевшего из Москвы. Там полицейские задержали пьяную 48-летнюю женщину из Усольского района. Во время перелета она материлась, мешала другим пассажирам и экипажу. На нее составили протокол о мелком хулиганстве.
— Второй инцидент произошел при посадке на рейс до Шереметьево. Пассажир из Москвы вел себя неадекватно, ругался матом в адрес экипажа и пассажиров и не реагировал на замечания. Авиакомпания отказалась везти дебошира. На него тоже составили административный протокол, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Каждому нарушителю грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Кроме того, они могут попасть в «черный список» авиакомпаний — тогда их в будущем просто не пустят на борт. Полицейские провели с ними профилактические беседы.
