В Иркутске двух пассажиров сняли с рейсов за дебош в самолете

— Второй инцидент произошел при посадке на рейс до Шереметьево. Пассажир из Москвы вел себя неадекватно, ругался матом в адрес экипажа и пассажиров и не реагировал на замечания. Авиакомпания отказалась везти дебошира. На него тоже составили административный протокол, — рассказывают в пресс-службе ведомства.