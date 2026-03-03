Москва
Силы ПВО за ночь сбили 16 дронов ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, восемь беспилотников уничтожили над Республикой Крым, пять — над Белгородской областью, три — над Астраханской областью, передает ТАСС.

Ранее в Новороссийске количество жилых домов, пострадавших в результате атаки дронов ВСУ, увеличилось до 102. Повреждения зафиксированы в 61 частном и 41 многоквартирном домах. Наиболее серьезно пострадал частный сектор Восточного района.

2 марта стало известно, что пять сотрудников полиции погибли, еще шесть получили ранения в Херсонской области при ударе украинской армии. Пострадавшие при обстреле полицейские госпитализированы, семьям погибших будет оказана помощь.

