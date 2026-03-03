В Гродно двое подростков провалились под лед во время фотосессии на Немане

В Гродно случайные прохожие спасли подростков, провалившихся под лед во врем фотосессии. Теперь этих спасителей ищут, рассказали в ОСВОД.
ЧС произошла в минувшие выходные в областном центре. Компания подростков гуляла неподалеку с областным драмтеатром, а потом они спустились к набережной Немана, чтобы сделать фото на реке. Хрупкий лед не выдержал.
В сюжете телеканала «Беларусь 4. Гродно» один из подростков рассказал, что под его ногой сломался лед и он провалился в реку с вещами. Его понесло течение, но он старался держаться за льдину. Подруга мальчика бросилась ему на помощь, но тоже провалилась под лед.
К счастью, тонущих подростков увидели прохожие. Двое мужчин помогли им выбраться из ледяной воды и вызвали скорую помощь. Подростков доставили в больницу для обследования. Все обошлось, серьезных травм не было, и скоро их отпустили домой.
— Просьба мужчин, оказавших помощь в спасении подростков, отозваться в ОСВОД, — сказали в организации.