Российские силы ПВО уничтожили за ночь 16 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 3 марта 16 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Так, восемь БПЛА ликвидированы над Крымом, пять — в Белгородской области и три — в Астраханской.
Накануне МО РФ сообщило, что за 24 часа сбито 679 ударных дронов ВСУ большой дальности.
До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пять мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины по Новороссийску. В результате атаки ВСУ были повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов. Также ущерб был нанесен зданию детского сада.
