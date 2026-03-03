Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 16 дронов ВСУ над регионами страны

Силы ПВО России отразили атаку украинских дронов ночью 3 марта.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 3 марта 16 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Так, восемь БПЛА ликвидированы над Крымом, пять — в Белгородской области и три — в Астраханской.

Накануне МО РФ сообщило, что за 24 часа сбито 679 ударных дронов ВСУ большой дальности.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пять мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины по Новороссийску. В результате атаки ВСУ были повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов. Также ущерб был нанесен зданию детского сада.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше