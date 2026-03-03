В Дивногорске предстанут перед судом сожители, укравшие карту у пьяного соседа

В Дивногорске перед судом предстанут сожители, которые обчистили банковскую карту своего знакомого. Об этом сообщили 3 марта в МВД по Красноярскому краю.
Кража произошла еще в ноябре прошлого года. Тогда в полицию пришел 70-летний местный житель и заявил, что с его карты списались почти 20 тысяч рублей, но покупок он не совершал.
Выяснилось, что незадолго до пропажи денег пострадавший выпивал в компании соседей.
Полицейские быстро вышли на след подозреваемых. Пару выдала запись с камеры видеонаблюдения в магазине: видно было, как они расплачиваются картой знакомого. Оперативники задержали 30-летнюю женщину и ее сожителя. Оба оказались ранее судимыми.
В полиции они во всем сознались. История оказалась банальной: во время застолья хозяин квартиры попросил своего приятеля сходить за добавкой и дал ему свою банковскую карту. Мужчина сходил в магазин, купил спиртное, но карту возвращать не стал. Пара решила, что это отличный подарок судьбы и устроила «поход» по магазинам, пока на счету не закончились деньги.
Было заведено уголовное дело о краже. Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы. Сейчас расследование уже завершено, и материалы передали в суд. Скоро паре придется ответить за опустошенную карту соседа.