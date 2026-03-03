В Дивногорске предстанут перед судом сожители, укравшие карту у пьяного соседа

В полиции они во всем сознались. История оказалась банальной: во время застолья хозяин квартиры попросил своего приятеля сходить за добавкой и дал ему свою банковскую карту. Мужчина сходил в магазин, купил спиртное, но карту возвращать не стал. Пара решила, что это отличный подарок судьбы и устроила «поход» по магазинам, пока на счету не закончились деньги.