В Ташкентской области задержали очередного «покорителя» банкоматов

Vaib.uz (новости Узбекистана. 3 марта). В Ташкентской области правоохранители задержали ещё одного любителя лёгких денег. В 03:10 ночи с банкомата, расположенного в городе Нурафшан, поступил сигнал тревоги. Сотрудники оперативной группы сработали максимально быстро — уже через 4 минуты они были на месте происшествия.

Источник: Vaib.Uz

В помещении с банкоматом был обнаружен и задержан неизвестный мужчина. Судя по всему, он явно не рассчитывал на такую оперативность и был немало удивлён появлением силовиков.

При задержанном находились молоток, отвёртка и другие инструменты. Как установлено, он успел взломать дверцу банкомата и пытался похитить находившиеся внутри денежные средства.

В итоге 32-летний житель Уртачирчикского района был задержан на месте преступления по горячим следам.

По данному факту территориальным отделом внутренних дел проводится доследственная проверка.