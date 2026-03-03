В Ташкентской области задержали очередного «покорителя» банкоматов

Vaib.uz (новости Узбекистана. 3 марта). В Ташкентской области правоохранители задержали ещё одного любителя лёгких денег. В 03:10 ночи с банкомата, расположенного в городе Нурафшан, поступил сигнал тревоги. Сотрудники оперативной группы сработали максимально быстро — уже через 4 минуты они были на месте происшествия.