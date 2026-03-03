В Ташкентской области задержали очередного «покорителя» банкоматов

В помещении с банкоматом был обнаружен и задержан неизвестный мужчина. Судя по всему, он явно не рассчитывал на такую оперативность и был немало удивлён появлением силовиков.
При задержанном находились молоток, отвёртка и другие инструменты. Как установлено, он успел взломать дверцу банкомата и пытался похитить находившиеся внутри денежные средства.
В итоге 32-летний житель Уртачирчикского района был задержан на месте преступления по горячим следам.
По данному факту территориальным отделом внутренних дел проводится доследственная проверка.