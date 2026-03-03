Двое хабаровчан перевели телефонным мошенникам более 9 млн рублей

63-летняя работница одного из предприятий лишилась более пяти миллионов, доверившись «специалисту кадровой службы». Мужчина попросил якобы для перерасчета пенсии назвать номер СНИЛС.
«Дальше потерпевшая общалась с “представителями службы безопасности”, “офицерами силовой структуры”. Хабаровчанку сначала запугали уголовным преследованием, затем — потерей денег», — рассказали в полиции.
В итоге женщина перевела 3,6 миллиона рублей накоплений на «безопасный счет», а затем оформила более 1,5 миллиона в кредит в нескольких банках.
20-летний хабаровчанин лишился накоплений при общении с якобы работниками транспортной компании. Аферисты убедили, что на имя мужчины пришла посылка, для получения которой необходимо назвать код. Позвонившие «правоохранители» сначала пригрозили потерей всех денег, а затем предложили перевести сбережения на тот же мнимый безопасный счет.
Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По ней аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.