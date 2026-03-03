Двое хабаровчан перевели телефонным мошенникам более 9 млн рублей

20-летний хабаровчанин лишился накоплений при общении с якобы работниками транспортной компании. Аферисты убедили, что на имя мужчины пришла посылка, для получения которой необходимо назвать код. Позвонившие «правоохранители» сначала пригрозили потерей всех денег, а затем предложили перевести сбережения на тот же мнимый безопасный счет.