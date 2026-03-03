Москва
ПВО за ночь сбила 16 украинских БПЛА над регионами РФ

Ночь в российских регионах вновь прошла под звуки работы систем противовоздушной обороны. Утром 3 марта военные отчитались о перехвате и уничтожении вражеских беспилотников самолётного типа. Как сообщили в Министерство обороны РФ, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО сбили 16 украинских БПЛА над тремя регионами страны.

Источник: Life.ru

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА — над территорией Республики Крым, пять — над территорией Белгородской области и три — над территорией Астраханской области», — сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, все цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Информация о пострадавших или разрушениях на момент публикации не приводится.

Ранее Life.ru писал о масштабных последствиях атаки украинских БПЛА на Новороссийск. Повреждения получили 102 здания, включая частные и многоквартирные дома. В ряде строений вспыхнули пожары, а в селе Мысхако взрывной волной выбило окна в детском саду и повредило газовую трубу. Власти продолжают поквартирные обходы и обещают восстановить повреждённую инфраструктуру в ближайшие дни.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

