ПВО за ночь сбила 16 украинских БПЛА над регионами РФ

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА — над территорией Республики Крым, пять — над территорией Белгородской области и три — над территорией Астраханской области», — сообщили в военном ведомстве.
По данным Минобороны, все цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Информация о пострадавших или разрушениях на момент публикации не приводится.
Ранее Life.ru писал о масштабных последствиях атаки украинских БПЛА на Новороссийск. Повреждения получили 102 здания, включая частные и многоквартирные дома. В ряде строений вспыхнули пожары, а в селе Мысхако взрывной волной выбило окна в детском саду и повредило газовую трубу. Власти продолжают поквартирные обходы и обещают восстановить повреждённую инфраструктуру в ближайшие дни.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.