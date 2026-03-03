Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв крушения самолета ВВС Боливии достигло 24 человек

Число погибших в результате авиакатастрофы в районе аэропорта города Эль‑Альто в Боливии достигло 24 человек.

Источник: Аргументы и факты

Число погибших в результате авиакатастрофы в районе аэропорта города Эль‑Альто в Боливии достигло 24 человек, заявил региональный командующий Боливийской полиции Карлос Валенсия. Его слова приводит издание T Informas.

Как отметил Валенсия, новые тела были найдены в ходе разбора завалов — они находились в автомобиле, который оказался раздавлен обломками самолёта.

По данным Минобороны страны, транспортный самолет C-130 Hercules, осуществлявший перевозку банкнот по заказу Центробанка, совершал рейс из Санта-Круса в Эль-Альто и потерпел крушение вблизи аэропорта.

Военно‑транспортный самолет выкатился за пределы взлетно‑посадочной полосы при посадке, после чего преодолел около одного километра и врезался в автомобили на дороге. В результате катастрофы повреждены или уничтожены 15 автомобилей.

Полиция задержала 12 человек по подозрению в хищении разлетевшихся после крушения денежных средств.