Число жертв крушения самолета ВВС Боливии достигло 24 человек

Число погибших в результате авиакатастрофы в районе аэропорта города Эль‑Альто в Боливии достигло 24 человек, заявил региональный командующий Боливийской полиции Карлос Валенсия. Его слова приводит издание T Informas.
Как отметил Валенсия, новые тела были найдены в ходе разбора завалов — они находились в автомобиле, который оказался раздавлен обломками самолёта.
По данным Минобороны страны, транспортный самолет C-130 Hercules, осуществлявший перевозку банкнот по заказу Центробанка, совершал рейс из Санта-Круса в Эль-Альто и потерпел крушение вблизи аэропорта.
Военно‑транспортный самолет выкатился за пределы взлетно‑посадочной полосы при посадке, после чего преодолел около одного километра и врезался в автомобили на дороге. В результате катастрофы повреждены или уничтожены 15 автомобилей.
Полиция задержала 12 человек по подозрению в хищении разлетевшихся после крушения денежных средств.