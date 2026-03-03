На юге Красноярского края полицейским пришлось стрелять по колесам машины пьяного нарушителя

В отношении нарушителя составили сразу несколько административных материалов. Мужчине грозит наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), невыполнение требования об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ), а также неоднократные выезды на встречную полосу (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ). Кроме того, выяснилось, что автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, а полис ОСАГО у водителя отсутствовал (ч. 1 ст. 12.1 и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ). Транспортное средство отправили на спецстоянку.