На юге Красноярского края полицейским пришлось стрелять по колесам машины пьяного нарушителя

Информация о том, что на улице Краснотуранска заметили «Хонду Фит» под управлением нетрезвого водителя, поступила в полицию от местных жителей. Сообщение сразу передали ближайшему экипажу ДПС. Автоинспекторы попытались остановить нарушителя, но он попытался сбежать.
«В ходе преследования мужчина грубо нарушал ПДД: неоднократно выезжал на полосу встречного движения в запрещенных для этого местах, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья граждан», — пояснили в пресс-службе.
Чтобы остановить нарушителя, инспектор ДПС принял решение о применении табельного оружия. Сначала полицейский дважды выстрелил в воздух, а затем произвел еще несколько выстрелов по колесам автомобиля, что позволило задержать нарушителя.
Им оказался 50-летний местный житель.
«Освидетельствование на состояние опьянения установило, что мужчина был пьян — прибор показал 0,85 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Свой поступок задержанный объяснил ссорой с супругой», — рассказали в пресс-службе.
В отношении нарушителя составили сразу несколько административных материалов. Мужчине грозит наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), невыполнение требования об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ), а также неоднократные выезды на встречную полосу (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ). Кроме того, выяснилось, что автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, а полис ОСАГО у водителя отсутствовал (ч. 1 ст. 12.1 и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ). Транспортное средство отправили на спецстоянку.