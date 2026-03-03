«Старшие сыновья проявили смелость»: появились подробности пожара, уничтожившего дом многодетной семьи из Башкирии

Возгорание охватило одноэтажный бревенчатый дом с верандой. Внутри в тот момент находились двое взрослых и четверо детей в возрасте от года до 14 лет. Семью спас громкий сигнал автономного пожарного извещателя — они вовремя заметили огонь и успели покинуть здание до приезда пожарных.