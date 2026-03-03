Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Старшие сыновья проявили смелость»: появились подробности пожара, уничтожившего дом многодетной семьи из Башкирии

В Башкирии двое детей помогли младшим братьям спастись в пожаре.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Аскинского района Башкирии Динис Юсупов рассказал о пожаре в деревне Старокочкильдино, где огонь едва не погубил многодетную семью. ЧП произошло вчера в доме Аскабаловых, воспитывающих пятерых несовершеннолетних детей.

Возгорание охватило одноэтажный бревенчатый дом с верандой. Внутри в тот момент находились двое взрослых и четверо детей в возрасте от года до 14 лет. Семью спас громкий сигнал автономного пожарного извещателя — они вовремя заметили огонь и успели покинуть здание до приезда пожарных.

Особую смелость проявили старшие сыновья Айнур и Адик. Через окно они помогли выбраться младшим братьям — Айнару и маленькому Альмиру. Ребята действовали быстро, решительно и ответственно.

Пожар потушили совместными усилиями. Никто не пострадал.

Юсупов подчеркнул, что этот случай — напоминание о важности пожарных извещателей: простое устройство спасло жизни. Он также выразил гордость за детей и благодарность родителям за их воспитание.

В районе объявлен сбор помощи для семьи Аскабаловых. Жителей просят поддержать погорельцев деньгами или вещами первой необходимости.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.