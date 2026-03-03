Посетители зоопарка отравили медведя сгущёнкой в Ленобласти

Сотрудник зоопарка заметил зверя с упаковкой лакомства и забрал угощение. К тому времени медведь уже съел много сгущёнки. У зверя началась тошнота и рвота. Ветеринары дали ему сорбенты. Сейчас состояние животного стабильное.