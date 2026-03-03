«По моей вине отчасти»: бизнесмен Джабраилов просил денег в долг у Сафронова

— Мы не были друзьями. Мы были приятелями. Он все грозился прийти и купить у меня несколько картин. Он вообще любил искусство. Он собирал картины, покупал их. И по моей вине отчасти, и по его занятости мы так и не встретились у меня, — рассказал Сафронов в беседе с Lenta.ru.