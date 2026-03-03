«По моей вине отчасти»: бизнесмен Джабраилов просил денег в долг у Сафронова

Художник Никас Сафронов рассказал, что экс-сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов обращался к нему с просьбой одолжить деньги.
— Мы не были друзьями. Мы были приятелями. Он все грозился прийти и купить у меня несколько картин. Он вообще любил искусство. Он собирал картины, покупал их. И по моей вине отчасти, и по его занятости мы так и не встретились у меня, — рассказал Сафронов в беседе с Lenta.ru.
Он также выразил соболезнование родственникам и знакомым Джабраилова.
Ранее появилась информация, что Умар Джабраилов, совершивший суицид в Москве, мог оставить долги на 1,5 миллиарда рублей. Предприниматель, по неподтвержденным данным, продал свою долю в бизнесе в феврале 2020-го.
При этом Джабраилов последние годы не появлялся на светских мероприятиях и вел замкнутый образ жизни. Он покончил с собой в Москве 2 марта. При этом он не оставил предсмертной записки перед своим уходом.
Также сообщалось, что перед самоубийством у предпринимателя заблокировали счета ИП. При этом первая блокировка произошла летом 2025 года по причине непредоставления налоговой декларации.