В Иркутске суд обязал контрабандиста леса выплатить 58,7 миллиона

Весь лес, который он отправил за границу, конфисковали. Но ущерб государству остался. Свердловский районный суд постановил взыскать с осужденного 58,7 миллиона рублей. Мужчина пытался оспорить это решение, заявляя, что лично лес не заготавливал. Однако суд указал, что именно он организовал незаконный экспорт и продажу древесины, поэтому возмещать ущерб должен он. Областной суд согласился с этим решением и отклонил апелляционную жалобу.