В Иркутске суд обязал контрабандиста леса выплатить 58,7 миллиона

Иркутский областной суд оставил в силе решение о взыскании 58,7 миллиона рублей с жителя Иркутска. Ранее его признали виновным в контрабанде леса. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
— В 2023 году Ленинский районный суд осудил мужчину по уголовной статье. Следствие установило, что он организовал незаконную заготовку, перевозку и вывоз в Китай хвойной древесины в особо крупном размере. Чтобы скрыть преступление, он использовал подложные документы и фиктивные таможенные декларации, — рассказывают в пресс-службе.
Весь лес, который он отправил за границу, конфисковали. Но ущерб государству остался. Свердловский районный суд постановил взыскать с осужденного 58,7 миллиона рублей. Мужчина пытался оспорить это решение, заявляя, что лично лес не заготавливал. Однако суд указал, что именно он организовал незаконный экспорт и продажу древесины, поэтому возмещать ущерб должен он. Областной суд согласился с этим решением и отклонил апелляционную жалобу.
