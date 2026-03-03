В Тбилиси произошел мощный пожар в головном офисе Liberty Bank

В Тбилиси вспыхнул пожар в головном офисе «Liberty Bank» на проспекте Чавчавадзе. Возгорание возникло прямо в шахте лифта здания, никто не пострадал. Об этом сообщил начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.
На место прибыли 20 пожарно-спасательных бригад. Пожарные смогли оперативно ликвидировать огонь, поэтому он не распространился на внутренние помещения офиса.
«Возгорание произошло в шахте грузового лифта. К счастью, пострадавших нет. Пожар успешно ликвидирован», — сообщил Мгебришвили.
В заявлении самого банка отмечается, что «функционированию банка ничего не угрожает, процесс обслуживания клиентов продолжится в штатном режиме».
Днем ранее, 2 марта, пожарные эвакуировали женщину с ребенком в ходе тушения пожара в пятиэтажке, расположенной в подмосковном Фрязино. По прибытии спасателей на место из четырех окон пятого этажа валил густой дым. Женщину с ребенком вывели на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.