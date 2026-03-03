В Тбилиси произошел мощный пожар в головном офисе Liberty Bank

Днем ранее, 2 марта, пожарные эвакуировали женщину с ребенком в ходе тушения пожара в пятиэтажке, расположенной в подмосковном Фрязино. По прибытии спасателей на место из четырех окон пятого этажа валил густой дым. Женщину с ребенком вывели на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.