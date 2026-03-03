Мужчина рассказал о вещем сне с голодной женщиной перед жуткой находкой

Полиция провинции Чонбури проводит расследование после обнаружения человеческих скелетных останков в кокосовой роще в районе Бангламунг. Сообщение о находке поступило 25 февраля от рабочего из Лаоса, который заявил, что накануне ему приснилась женщина, просившая еды.
Останки были обнаружены на территории кокосовой плантации у дороги Бан На Ванг — Понг Сакаэт, недалеко от горы Кхао Сонг Пхи Нонг в подрайоне Такьян Тиа, пишет The Thaiger.
После получения сообщения сотрудники полиции Бангламунга прибыли на место вместе с судебно-медицинскими экспертами второго региона, врачами больницы Паттайя Патмакун и спасателями фонда Sawang Boriboon Thammasathan в Паттайе.
На плантации были обнаружены разбросанные человеческие кости, включая фрагмент черепа, две плечевые кости, тазовую кость и несколько более мелких фрагментов.
Каждый из фрагментов находился на расстоянии примерно 40−50 метров друг от друга. По оценке полиции, смерть наступила не менее двух-трёх месяцев назад.
Примерно в 10 метрах от фрагмента черепа был найден пакет с одеждой, в котором находились шесть или семь предметов женской одежды. Связь этих вещей с останками пока не подтверждена.
Кости обнаружил 23-летний рабочий из Лаоса по имени Джамкат, работавший в кокосовой роще. Он сообщил полиции, что поливал деревья, когда заметил предмет, похожий на человеческий череп. После этого он немедленно сообщил работодателю.
По его словам, накануне ему приснилась женщина в белой одежде с короткой стрижкой каре, которая подошла к нему и сказала: «Я голодна, пожалуйста, дай мне рис». Он добавил, что во сне она назвала свой возраст — 26 лет, и он пытался найти для неё еду.
Обнаружив череп на следующее утро, Джамкат заявил, что это напомнило ему сон, и он считает, что дух женщины привёл его к останкам.
Житель дома неподалёку от места, где была найдена одна из плечевых костей, сообщил полиции, что в течение нескольких дней видел, как собака носила и грызла эту кость. Однако понять, что она человеческая, удалось только после обнаружения черепа и прибытия сотрудников полиции.
По словам домовладельца, находка стала для них шоком, поскольку ранее они не замечали ничего необычного, в том числе неприятного запаха, который мог бы свидетельствовать о разложении тела.
Все обнаруженные костные фрагменты направлены на детальную судебно-медицинскую экспертизу в Институт судебной медицины для установления личности погибшего и причины смерти. Первичная оценка показала, что череп имеет небольшой размер и по признакам напоминает женский.
Полиция отметила, что разбросанное состояние костей могло быть вызвано тем, что собаки переносили и грызли их; в районе обитает большое количество бездомных животных.
Телеканал Workpoint 23 сообщил, что следователи проведут дополнительный осмотр территории для поиска оставшихся костных фрагментов.
Аналогичный случай произошёл в провинции Чаченгсао, где был обнаружен человеческий череп, завернутый в розовое полотенце, вместе с двумя чёрными пакетами. По данным полиции, на черепе зафиксированы повреждения, характерные для удара тупым предметом, а также к нему были прикреплены длинные рыжие волосы, что позволяет предположить, что погибшая была женщиной.
