Самолеты израильских ВВС атаковали здание телеканала Al-Noor в Бейруте

Самолеты израильских военно-воздушных сил атаковали здание телеканала Al-Noor в столице Ливана Бейруте, сообщает Al Mayadeen.
Кадры с последствиями израильского удара публикуют местные СМИ. Над утренним небом в Бейруте поднимается огромное облако дыма.
Кроме того, Армия обороны Израиля нанесла удары по зданию телеканала Al-Manar, которое располагается в южном пригороде Бейрута — районе Харет-Хрейк.
Напомним, 2 марта стало известно, что Израиль начал наступательную операцию в Ливане, направленную против шиитского движения «Хезболла».
