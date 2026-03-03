Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолеты израильских ВВС атаковали здание телеканала Al-Noor в Бейруте

Самолеты израильских военно-воздушных сил атаковали здание телеканала Al-Noor в столице Ливана Бейруте.

Источник: Аргументы и факты

Самолеты израильских военно-воздушных сил атаковали здание телеканала Al-Noor в столице Ливана Бейруте, сообщает Al Mayadeen.

Кадры с последствиями израильского удара публикуют местные СМИ. Над утренним небом в Бейруте поднимается огромное облако дыма.

Кроме того, Армия обороны Израиля нанесла удары по зданию телеканала Al-Manar, которое располагается в южном пригороде Бейрута — районе Харет-Хрейк.

Напомним, 2 марта стало известно, что Израиль начал наступательную операцию в Ливане, направленную против шиитского движения «Хезболла».

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше