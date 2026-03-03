58,7 млн рублей взыскали с жителя Иркутска за контрабанду леса

IrkutskMedia, 3 марта. Иркутский областной суд рассмотрел гражданское дело о взыскании ущерба с осужденного за контрабанду леса мужчины. Было установлено, что Ленинский районный суд Иркутска в 2023 году огласил приговор в отношении фигуранта по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.