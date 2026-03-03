58,7 млн рублей взыскали с жителя Иркутска за контрабанду леса

IrkutskMedia, 3 марта. Иркутский областной суд рассмотрел гражданское дело о взыскании ущерба с осужденного за контрабанду леса мужчины. Было установлено, что Ленинский районный суд Иркутска в 2023 году огласил приговор в отношении фигуранта по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, мужчина организовал незаконную заготовку, приобретение, транспортировку, хранение и вывоз в КНР древесины хвойных пород в особо крупном размере. Для сокрытия преступной деятельности использовались подложные документы, фиктивные таможенные декларации и иные способы дезинформации.
Не имея законных оснований владеть, пользоваться, распоряжаться лесоматериалами, ответчик нелегально продал их по внешнеторговому контракту иностранному юридическому лицу.
Приговором суда подтверждена контрабанда стратегически важных ресурсов общей стоимостью 58,7 млн рублей.
Весь установленный в рамках уголовного дела лесоматериал, экспортированный осужденным, конфисковали правоохранители.
Ответчик в судебном заседании возражал против заявленных требований, полагая, что взыскание ущерба неправомерно. Мужчина полагал, не должен ничего возмещать, поскольку вред причинен не совершенным им преступлением, а незаконной заготовкой лесоматериалов, которую ответчик непосредственно не осуществлял.
Суд установил, что проданные лесоматериалы не могут быть возвращены в натуре. Действиями злоумышленника причинен ущерб Российской Федерации, подлежащий взысканию с ответчика, как с причинителя вреда.
Свердловский районный суд Иркутска постановил взыскать с ответчика 58,7 млн рублей в пользу Российской Федерации. Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда, рассматривая дело в апелляционном порядке, оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.