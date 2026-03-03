Турист выжил после ночи с мёртвым другом в горах Прикамья и умер после глотка воды

Напомним, в горах Пермского края прошли поиски туристов из Уфы. Группа из пятерых экстремалов выехала из столицы Башкирии неделю назад. Добравшись до посёлка Золотанка, они пересели на снегоходы и отправились в горы. Туристы должны были вернуться ещё три дня назад, однако до сих пор не выходили на связь. Троих из них обнаружили на склоне горы Гроб.