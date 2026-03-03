На Урале поймали банду мошенников, выманивших у пенсионеров более 8,6 млн рублей

В Свердловской области суд вынес приговор 13 членам банды мошенников, которые выманили у 50 пенсионеров в общей сумме больше 8,6 миллиона рублей. Все началось еще в декабре 2021 года. Неизвестный с ником «Чак Норрис», находясь на территории Украины, решил создать преступную группу, чтобы обворовывать пожилых россиян, в том числе из Свердловской области.
— Для реализации преступной схемы организатор сформировал два структурных подразделения. Первое занималось поиском данных жертв и телефонными звонками. Второе — так называемые «курьеры» выезжали к обманутым гражданам, забирали наличные и переводили их на подконтрольные банковские счета, — пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Используя утекшие базы данных сотовых операторов, мошенники обзванивали своих жертв. Они рассказывали им о якобы произошедшем ДТП с участием их родственников. Чтобы помочь близким избежать ответственности, нужно было перевести деньги вымышленным пострадавшим.
Главой «курьеров» был Никита Ужегов, известный участникам банды под множеством псевдонимов, в том числе «Иосиф Сталин», «Лаврентий Берия» и другие. С декабря 2021 года по апрель 2022 года он завербовал 12 человек.
Именно за этот период мошенники выманили у пожилых свердловчан больше 8,6 миллиона рублей. Причастность к преступлениям большинства участников была доказана. Главу всей преступной банды пока так и не поймали.
Никиту Ужегова признали виновным по статье 159 УК РФ «Мошенничество»: в 41 преступлении по части 4, в 8 случаях по части 2 и одному по части 3. Также он совершил еще одно преступление по части 1 статьи 210 УК РФ «Создание преступного сообщества». Руководителя «курьеров» приговорили к 13 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.
Остальные участники преступной банды получили от 5 до 9 лет каждый. Большая часть из них будут отбывать наказание в колониях строгого режима, еще двое — в колонии общего режима, и один — в колонии особого режима. Еще одного участника приговорили к 4,5 года лишения свободы условно.
Также суд взыскал с осужденных все украденные средства в пользу пострадавших. Отмечается, что по трем преступлениям суд вернул дело прокурору для устранения недостатков. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.