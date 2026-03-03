Житель Приморья получил условный срок за укус мизинца полицейского

«Учитывая личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ, назначив наказания в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с возложением обязанностей, способствующих его исправлению», — говорится в сообщении.