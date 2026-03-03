Москва
Житель Приморья получил условный срок за укус мизинца полицейского

Пьяный житель Спасского района напал на стража порядка у себя дома.

Источник: PrimaMedia.ru

Спасский районный суд вынес приговор мужчине, напавшему в состоянии алкогольного опьянения на полицейского. Подсудимый, находясь у себя дома, умышленно укусил стража порядка за мизинец левой руки, когда тот исполнял служебные обязанности, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.

«Учитывая личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ, назначив наказания в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с возложением обязанностей, способствующих его исправлению», — говорится в сообщении.

Хотя травмы оказались незначительными, действия были квалифицированы как преступление по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Дело рассмотрели в особом порядке.

Напомним, житель Дальнереченска получил 2,5 года колонии за нападение на участкового.