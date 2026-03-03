Москва
В Омске будут судить руководителей ЖСК, похитивших у пайщиков более 40 млн

Пайщиков необоснованно исключили из кооператива, а их квартиры продали другим.

Источник: Комсомольская правда

В Омске начинается суд над двумя руководителями ЖСК. Их обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, при строительстве многоэтажного дома по улице 2-я Трамвайная в Омске они похитили у пайщиков более 40 млн рублей.

Дом строился в период с 2021 по 2022 год. Как говорится в обвинительном заключении, руководители ЖСК необоснованно исключили из кооператива 26 пайщиков. Якобы за то, что люди не внесли дополнительные взносы, а их квартиры, даже не уведомив об этом бывших кооператоров, продали другим людям.

В тоге после завершения строительства пайщики остались без жилья и пошли отстаивать свое жилье в судах. Причиненный им ущерб составил более 40 млн рублей.

В рамках уголовного дела по обвинению руководителей ЖСК в мошенничестве на 30 квартир ЖСК стоимостью около 90 млн рублей был наложен арест. Также аресту подверглось имущество одного из обвиняемых стоимостью 3 млн рублей.

В прокуратуре Омской области сообщили, что уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Омска.

