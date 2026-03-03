В Омске будут судить руководителей ЖСК, похитивших у пайщиков более 40 млн

Дом строился в период с 2021 по 2022 год. Как говорится в обвинительном заключении, руководители ЖСК необоснованно исключили из кооператива 26 пайщиков. Якобы за то, что люди не внесли дополнительные взносы, а их квартиры, даже не уведомив об этом бывших кооператоров, продали другим людям.